La plateforme Mariloo, l’Airbnb des salles publiques

L’accord demandé n’est que de principe pour l’instant, ce qui permet aux conseillers de consulter les documents et de faire des propositions complémentaires au besoin. Cela donne aussi le temps à la Commune et à la start-up d’organiser une séance de démonstration d’ici quelques semaines. Le bourgmestre conclut en soulignant que les organisateurs d’événements récurrents garderont leur priorité dans le nouveau système, et que des salles privées pourraient rejoindre la plateforme, tandis que les aspects culturels et sportifs resteront les événements de prédilection des salles sportives ou du centre culturel.

Seule différence pour les locataires, la vaisselle ne sera plus comprise dans la location, mais la plateforme fournira des adresses de références locales pour rendre ce service.