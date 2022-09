Transit des poids lourds à Sivry-Rance: les Français paieront la signalisation depuis Trélon

Quant à la taxe OBU que les bourgmestres de la Botte voudraient voir mise en œuvre dans leur région, elle sera examinée lors de la prochaine commission de la Région wallonne. "C’est apparemment bien parti pour être accepté" croit savoir Jean-François Gatelier.

Le ras-le-bol des communes

Parmi les sujets abordés lors de ce conseil du 8 septembre, il y avait aussi une demande d’approbation d’un protocole de collaboration entre la commune et le DPC (département police et contrôle) du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Le collège propose à l’assemblée de refuser de signer ce protocole qui permet à la région de déléguer aux communes l’intervention, le contrôle et la rédaction de procès-verbaux relatifs aux infractions en matière d’air, d’eau, de déchet, de permis d’environnement, de bruit, d’accident environnemental, de bien-être animal… "En gros, la commune doit tout faire, la région se défoule en déléguant aux communes qui n’ont qu’à gérer! Mais on n’a pas les moyens humains et financiers pour assumer des tâches aussi spécifiques. On en a ras le bol, et pas qu’à Sivry-Rance, et on veut le faire savoir"s’indigne l’échevin Alain Lalmant, rejoint par l’ensemble du conseil. En conséquence, l’assemblée approuve ne pas voter le protocole soumis.

Dans la foulée, le conseil approuve le règlement communal sur la délinquance environnementale qui lui, à la différence du DPC, permet à la zone de police et aux sanctionnateurs provinciaux d’agir contre les infractions environnementales.

Cher Walterre

Dans le même ordre d’idée, le conseil vote ensuite une motion relative à l’impact financier de la gestion et la traçabilité des terres. « À nouveau, on veut là refourguer la charge sur le dos des communes », regrette l’échevin des Travaux. Cette motion demande au gouvernement de prendre en compte les difficultés financières qu’engendre le décret Walterre, de revoir le plafond de l’enveloppe budgétaire consacrée à l’assainissement des terres excavées, et de normaliser les prix dans les différents centres de traitement. Approuvée par le conseil à nouveau unanime, cette motion va être transmise à l’Union des Villes et Communes, au Gouvernement wallon et à l’ensemble des communes wallonnes.Rentrée scolaire

L’échevin François Ducarme a dressé l’état des lieux de la rentrée scolaire dans l’enseignement communal de Sivry-Rance. Pour l’ensemble des primaires, les 3 implantations comptent en ce mois de septembre 260 élèves, contre 289 au 15 janvier 2022. Rance perd 17 écoliers et Sivry 10 tandis que Grandrieu voir sa population primaire passer de 39 à 47. Dans le maternel, où les chiffres évoluent toujours en cours d’année au gré des entrées d’enfant de plus de 2,5 ans, 112 bambins étaient accueillis pour cette rentrée de septembre, contre 123 au 15 janvier 2022. «On espère atteindre ce dernier chiffre en cours d’année» conclut l’échevin.

Petite enfance

Le conseil consultatif de la petite enfance organisera un nouvel atelier consacré aux couches lavables le 1er octobre, de 10h à 12h, à l’ancienne école de Sautin; et le 3 octobre, le Dr Hayez viendra entretenir les parents du sommeil des tout-petits, à 18h à la ferme Bossart.

Appel aux 3x20

Les aînés bénéficient d’un local dans la salle communale de Montbliart, mais se cherchent un nouveau comité. Les 3x20 intéressés y sont attendus le 13 octobre à 14h, en vue de constituer un nouveau groupe de seniors actifs désireux d’organiser ensemble des activités culturelles et de loisirs.