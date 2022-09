Thuin: le Taste-Cerises se jette à l'eau

"Les gens ont eu peur de se mettre à l’eau avec une météo incertaine et le nombre d’activités culturelles dans la région mais n’empêche, au départ, nous comptions 6 embarcations! Évidemment, au fil des manches, le nombre de participants diminue car certains objets flottants (ou non) terminent derniers ou tout simplement… sombrent dans la rivière. Le but est évidemment de nous retrouver, de faire la fête et de profiter ensemble d’un moment autre que celui de notre ducasse, et bien évidemment de boire notre délicieuse flambée", explique Nicolas Charles-Pirlot, le maître des cérémonies dont l’embarcation vient de se disloquer!

Sur la ligne de départ, on dénombrait 6 drôles d’engins flottants, improbables, voire submersibles: les Beatles, Il suffira d’un cygne, une sirène qui est censée sauver son amoureux grâce à un coquillage flottant, le radeau de la flambée…

"À la base, mon embarcation devait ressembler à un scarabée mais là, les fûts et les palettes nous ont lâchés! Ceci dit, la Sambre est moins profonde, il y a très peu de courant et l’eau n’est pas froide du tout. Une anecdote? Je passerai sous silence l’engin flottant qui tire un avion ayant amerri un 11 septembre…", ajoute-t-il non sans humour.

Pour récompenser les courageux participants, divers prix leur seront remis afin de contenter tout le monde. L’originalité, l’animation, la représentativité de la ville de Thuin, le candidat le plus éloigné et la rapidité seront mis à l’honneur. Voilà de quoi remercier les 6 équipages qui étaient sur la ligne de départ!

Les confrères se retrouveront le 15 octobre prochain, à la distillerie de Ragnies, pour leur 48e chapitre annuel.