Rentrée chahutée à l'institut Notre-Dame de Loverval

Chaotique selon les termes de certains parents d’élèves, chahutée selon ceux du pouvoir organisateur de l’école: dans le secondaire, la rentrée scolaire à l’institut Notre Dame de Loverval est "la pire de l’histoire de l’établissement", assurent plusieurs parents. Ce qui ne manque pas de susciter une inquiétude teintée de colère, comme c’est aussi le cas au sein du personnel enseignant. Dans un courrier adressé aux parents ce vendredi, le président du PO s’engage à remédier au plus vite aux "dysfonctionnements" qui ont pénalisé la reprise des cours. Ils sont imputés à la gestion calamiteuse de la rentrée par la directrice en titre qui "s’est mise en congé"en milieu de semaine dernière pour passer la main à son adjoint, avec le soutien du corps professoral et du PO, sous la pression des plaintes et de l’action des délégués de la CSC Enseignement. Dans des échanges sur les réseaux sociaux, des parents font état de cette rentrée catastrophique: "Je ne crois pas qu’il faille accepter qu’une école entière se retrouve sans horaire après une semaine", écrit C. qui déplore la disparition de l’association des parents et le manque de proactivité du PO. Elle invite les familles à contacter le numéro gratuit d’écoute école pour transmettre leurs doléances.