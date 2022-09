Les relations de voisinage au cœur du 1er café citoyen du centre culturel de Sivry-Rance

La première édition de ce café citoyen a lieu ce jeudi 15 septembre de 18 à 22h et aborde le sujet "voisin-voisine"incitant à construire et renforcer les liens pour mieux vivre ensemble. Il se tient à la cafétéria du centre culturel, rue des Amours 1 à Sivry.

Infos: 060/ 45.57.93.

Les temps forts

D’autres activités originales sont mises sur pied comme une masterclass en musique assistée par ordinateur le 21 septembre, en collaboration avec l’académie de la Botte du Hainaut, le retour du Goatblues festival le 12 novembre ou encore le Siv’Rire du 7 au 14 janvier 2023, un plateau stand-up en partenariat avec What The Fun. Tout prochainement, le 18 septembre, une Artistico’balade au départ de l’école Saint-Louis (dès 10h, rue de l’Esclinchamps, 34 à Sivry) mêlera art, artisanat et savoir-faire local, fruit d’une large concertation avec les associations locales et la Confrérie de la Gâte d’Or qui organise son premier marché des saveurs et savoir-faire sur la place de Sivry.

En partenariat avec les autres centres culturels de la Botte, celui de Sivry-Rance veut aussi offrir un espace d’expression à la jeunesse. C’est notamment le cas à l’occasion du concert du jeune Rançois Tussy à l’athénée de Chimay ce vendredi 16 septembre. Deux autres talents locaux ouvrent l’avant-soirée dès 16h30: Lil Bully et O’B League, avant que Tussy présente son nouvel EP à 18h. Pour y accéder gratuitement, le centre culturel a mis en ligne un petit questionnaire visant à permettre aux jeunes d’exprimer leurs besoins et attentes en matière de loisirs.

Dans le même ordre d’idées d’échanges permettant de répondre aux attentes des citoyens, le prochain Ciné Plaisir présente le film "Maison de retraite"avec Kev Adams, précédé de la projection du film "Paroles de sages"réalisé par Régis Cambron, Coralie Simon, Martine Sobry et Huguette Wérion, en partenariat avec les Maisons communautaires et les centres culturels de la Botte. Après deux ans de pandémie, ils ont recueilli la parole des aînés, entre craintes, visions, espoir, message qui offrent de beaux témoignages de ce que vivent ou ont vécu les aînés de notre région.

La programmation est à retrouver sur la page Facebook du Centre Culturel de Sivry-Rance