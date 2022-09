Journée mobilité à Beaumont : ça roule pour les jeunes de 0 à 107 ans

Bien entendu, on pouvait aussi pédaler. Au départ du centre sportif, des balades étaient programmées comme les balades découvertes du RAVeL, des balades cyclosportives de 25 à 60 km ou encore une balade VTT. De quoi réjouir et informer tous les amoureux des deux-roues cyclistes. Et pour celles et ceux qui n’avaient pas envie de pédaler, ils pouvaient découvrir le géocaching, chasse aux cachettes avec GPS, sur le parcours historique de Beaumont. Une journée de la mobilité qui a répondu à toutes les attentes.