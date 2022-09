Doische souhaite transformer la salle de Matagne-la-Grande en maison de village

Dès lors, c’est vers un gros chantier de rénovation que l’on se dirige, dans le cadre du Programme Communal de Développement rural.

La fiche projet envisage une démolition de la petite annexe sur le côté droit du bâtiment pour la reconstruire, sur toute la largeur du bâtiment cette fois. Cela permettra d’ouvrir de nouveaux locaux à destination d’activités extérieures qui se développent autour de la salle.

Ainsi, avec un accès direct vers le parking, on retrouvera un petit local dédié au four à pain, un autre pour le club canin et des sanitaires, ce qui évitera d’ouvrir la salle à chaque fois qu’un projet se développe en extérieur.

Plaine de jeux, parking pour les vélos, tables de pique-nique compléteront l’équipement des abords, ainsi qu’un tarmac drainant pour poser un chapiteau à l’occasion.

Entrons dans le bâtiment.

L’ensemble sera isolé et une nouvelle toiture le coiffera, avec récupération des eaux de pluie. Nouvel éclairage, nouveau chauffage, électricité remplacée et cuisine rénovée: tout sera pimpant, du sol au plafond.

Des loges seront aménagées derrière la scène et le bar aussi subira son lifting, tout comme la salle, notamment d’un point de vue acoustique.

Deux fenêtres devront être percées à l’avant du bâtiment, ce qui finalement existait déjà auparavant. C’est une nécessité: il faut faire entrer une lumière naturelle dans la salle. Mais l’ensemble des châssis sera remplacé, dans le cadre d’une subvention UREBA, qui vise à améliorer les performances énergétiques des bâtiments publics.

Au total, le projet est estimé à 904429 euros et serait subsidié dans le cadre d’UREBA et du PCDR pour, finalement, réduire la facture communale à 167000 euros. "J’ai prévu une marge dans les estimations, pour prévenir l’augmentation actuelle des prix", a voulu rassurer le bourgmestre. Mais d’ici à ce que les travaux soient réalisés, est-ce que les tarifs du secteur de la construction ne connaîtront pas une tendance à la baissière, après les hausses actuelles? L’avenir le dira. "Il faudra bien compter trois ans avant la réalisation des travaux, si tout va bien", prévient Pascal Jacquiez.

Il est vrai que la première fiche projet du PCDR, concernant l’aménagement de l’étang du Grand Bu, n’est pas encore concrétisée. "Mais ici, il y aura moins d’intervenants dans le dossier, ça devrait avancer plus vite", espère-t-il.

D’ici le 1er janvier, la Commune de Doische devrait savoir si son dossier est accepté par le gouvernement wallon.