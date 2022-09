Près de 6000 personnes aux Celtics Days à Thy-le-Château

Au son de la cornemuse

Durant tout le week-end, le centre historique a vibré au son de la cornemuse. Le public était accueilli sur le RAVeL le long duquel une foire aux artisans ouvrait le village celtique. Pour les passionnés de cet univers très particulier, une journée n’était pas de trop pour faire le tour des nombreux stands qui avaient pris place au cœur du village. Les festivités se sont ouvertes par un apéro-concert du Brass Band de Thudinie en répertoire celtique. Il était accompagné par Piper’s Phil pour le morceau de clôture. Plus tard dans la journée, la harpe celtique a remplacé les cuivres. Le grand chapiteau a aussi accueilli des danses celtiques et irlandaises à claquettes. Les repas, composés de poularde, cochon, agneau à la broche, BBQ de viande highland et mixed grill, ont aussi fait le bonheur des gourmets et des gourmands.

Unions clandestines

Impossible de citer toutes les animations proposées sur le site tout au long de week-end tellement elles étaient nombreuses et variées. Parmi celles-ci, on ne peut passer sous silence les mariages clandestins célébrés, au son de la cornemuse, par le prêtre forgeron. Des dégustations de whiskys écossais, bretons et irlandais ont aussi attiré le public. L’événement était parrainé par la "Royal Celtic Society of Edimburgh", par la ville et le Centre culturel de Walcourt.