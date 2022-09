Pôle sportif de Sivry: «ça sent le roussi»

Lors de sa séance du 8 septembre, le conseil communal devait prendre connaissance de l’évaluation du Programme stratégique transversal. Ce PST permet à chaque agent, avec son responsable, de maîtriser l’avancement des dossiers dont il a la charge. Sur les 75 actions menées, une seule a dû être abandonnée, le projet d’espace quartiers, vu que la subvention escomptée n’existe plus. "Pour le reste, 8 sont toujours en cours ou posent problème", explique le bourgmestre (MIL), donnant l’exemple du bois de la Ville de Thuin, pour lequel Sivry-Rance a introduit une action en justice après la rétractation du ministre sur l’octroi du subside régional. "Si on doit l’acquérir sur fonds propres, cela impactera les finances communales."Dominique Nicolas (ACE) s’inquiète du pôle sportif: "ça sent le roussi, non?"Jean-François Gatelier revient sur le contexte: "si on ne dépasse pas 1,55 million hors TVA, on aura 75% de subsides. Mais suite à votre souhait d’intégrer le pôle sportif dans l’intercommunale des sports du sud-Hainaut, nous y travaillons. Et ça prend du temps, pendant lequel le prix des matériaux augmente. Ce projet est donc en stand-by, le temps qu’on l’analyse avec Infrasports. Et avec le nouveau décret wallon, les conditions ont changé et seuls les anciens dossiers ont droit à un soutien régional"conclut-il en ajoutant que le collège planche sur des solutions alternatives. "Il faudra faire des choix…"