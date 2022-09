Nismes: 5 séances pour maîtriser la marche nordique

La marche nordique convient-elle à tout le monde?

Il existe très peu de contre-indications à la pratique de la marche nordique. Il suffit d’aimer la marche et de pouvoir marcher au moins quatre kilomètres. Les plus jeunes enfants qui ont suivi cette formation devaient avoir environ 8 ans. La personne la plus âgée approchait les 80 ans. Chacun peut la pratiquer à son propre rythme et avec l’intensité qu’il souhaite. Lorsqu’on pousse un peu sur les bâtons, on peut obtenir une dépense énergétique de 30 à 40% supérieure à la marche traditionnelle. Toutefois, on peut également marcher de manière plus cool et en tirer aussi des bénéfices pour la santé.

Une formation est-elle vraiment nécessaire? Il est vrai que tout le monde peut marcher avec des bâtons de randonnée mais la marche nordique est par contre très technique. Les bâtons sont différents, la technique est différente et il n’est pas possible de la pratiquer sans apprendre avec un moniteur breveté. Les bienfaits pour la santé seront d’autant plus importants lorsqu’on maîtrise bien la technique. De plus, cette maîtrise apporte beaucoup de satisfaction et de plaisir. Durant la formation, les candidats apprennent également à bien s’étirer après un effort afin d’éviter les courbatures du lendemain.

Quant aux bâtons, ils permettent à tous les pratiquants de ce sport d’être propulsés vers l’avant. Dans les montées, leur aide est très importante raison pour laquelle les traileurs les utilisent de plus en plus. Ils permettent également d’améliorer l’équilibre général de façon importante, surtout sur les terrains difficiles. Les bâtons incitent également à un bon maintien, un bienfait évident pour le dos.