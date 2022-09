Sivry-Rance: 8 dossiers de travaux prévus jusqu’en 2024

Après seulement, ils pourront être mis en œuvre. Et selon le montant de subside octroyé, « il faudra peut-être encore faire des choix, selon l’état des finances communales »précise l’échevin des travaux Alain Lalmant. En attendant, le sujet qui préoccupe le conseil et intéresse le public de riverains présent est celui de la Grand-Place de Sivry. Pour voir sa candidature éligible, le dossier doit être envoyé à la Région pour le 15 septembre. Il y a donc urgence mais il ne s’agit que d’un avant-projet, à affiner s’il est retenu dans la liste de projets subsidiés, laquelle sera décidée pour le 31 octobre prochain. En l’état, il s’agit d’une esquisse sommaire et d’un budget estimatif de 634000 € TVAc. « La subvention couvre 80% du total, avec un maximum subsidié de 500000 €; au-delà, ce sera sur fonds propres » détaille l’échevin. Le dossier devra donc être savamment construit pour rester dans les clous. À côté de ces impératifs administratifs, il s’agit de construire un projet qui rencontre à la fois l’intérêt communal et les préoccupations des habitants. Raison pour laquelle une première réunion citoyenne a eu lieu le 22 août dernier, qui a fourni diverses pistes d’amélioration de la première mouture présentée par Igretec, bureau d’études mandaté par la commune pour travailler ce dossier.

Depuis lors, l’avant-projet a été amendé en tenant compte des réflexions des riverains, et se voit adjoindre une esquisse dessinée par une citoyenne (un document indispensable pour la validation du dossier) qui donne une meilleure vue de ce que pourrait être à l’avenir la Grand-Place de Sivry. La verdure y est préservée, ainsi que le monument et le sens giratoire actuel, tandis que sont ajoutés des plantations, un accès PMR à l’église et de nouveaux trottoirs pour les piétons. Les accès vélos, après concertation avec la direction de l’école bordant la place, seraient sécurisés en prévoyant un accès à l’arrière de l’école. Cette nouvelle mouture fait, non sans mal, l’unanimité du conseil. Après une suspension de séance permettant à l’opposition ACE de se concerter sur le vote, celle-ci revient et précise son approbation à cet avant-projet amendé avec les souhaits des citoyens, tout en ajoutant qu’ »à l’avenir, nous souhaiterions une large concertation citoyenne avant même la désignation d’un bureau d’études pour plancher sur un projet ». Tout en reconnaissant qu’il a fallu agir vite, la présidente de séance Marie Pierre Bauffe précise que le recours au bureau d’études d’Igretec n’a pas été inutile puisqu’il a réalisé les relevés photographique, typographique, études de sol… indispensables à la constitution du dossier.

Sept autres projets

Les autres projets inscrits au PIC ou PIMACI sont l’égouttage et l’amélioration de la rue Trieu Bouchau à Rance, l’égouttage du « fond de jardin »à la rue Trieu Benoit à Sivry, l’aménagement du centre de Sautin pour assurer une meilleure cohabitation des différents usagers, l’amélioration de la rue Godart à Sivry et enfin les aménagements de la piste cyclable du Martinsart en deux phases, vers les Voies de Renlies et les Voies du Paradis.