éunis autour d’une locomotive du Chemin de fer à vapeur des Trois vallées, des spécialistes du monde ferroviaire ont assisté ce vendredi à Viroinval à une grande démonstration: celle d’une désherbeuse à la vapeur.

Ces représentants d’associations touristiques, de la STIB, du TEC, de la SNCB et d’Infrabel ont observé avec l’œil particulièrement critique la traversée, par un mastodonte de fonte et d’acier, de la gare de Treignes. Leur attention était surtout attirée par un élément accroché aux butoirs de la loco, au pied du convoi: une sorte de plateforme d’où était projetée de la vapeur, vers le sol.

Didier Mosseray, directeur de l’ASBL locale, a détaillé sa démarche: "En 2013, on nous a annoncé que l’on ne pourrait plus utiliser de pesticides pour désherber les voies, à partir de 2019. Dès 2017, nous avons réalisé des premiers essais d’un désherbage thermique, explique-t-il. En 2019, nous l’avons amélioré, avec un système de récupération d’eau chaude au pied de la chaudière d’une loco. Ce n’était toujours pas convaincant: les orifices se colmataient et la chaudière se vidait. Le système heurtait des quais et accrochait régulièrement les voies. Mais c’était encourageant. Nous avons donc poursuivi nos efforts."

De plus en plus concluant

Profitant du confinement, le directeur et son fils ont alors testé un équipement amélioré. "Le résultat était impressionnant: deux jours après, toute la végétation avait été grillée par la vapeur. Mais il restait des améliorations à apporter: c’était lent, il nous a fallu plus de 16h pour chauffer la machine et désherber nos 14 km de voies."

Deux ans et de nouvelles transformations plus tard, le nouveau prototype de désherbeuse est donc prêt. "Je pense qu’il y a moyen de trouver une solution avec la vapeur", conclut-il, légitimement fier du résultat.

Et la machine passe sous les yeux aussi perplexes qu’admiratifs de l’assemblée. Didier Mosseray atteint là un objectif: ilveut partager cette expérience avec ses confrères et susciter un débat autour du remplacement des pesticides.

Car pour l’instant, tout le monde tâtonne dans le secteur ferroviaire. Au point que les chemins de fer touristiques viennent de décrocher une dérogation: jusqu’en juin 2023, ils pourront réutiliser des glyphosates. "L’objectif est de repartir de zéro parce que toutes les techniques testées jusqu’ici n’ont pas marché", reconnaît un représentant de la ministre Tellier.

"C’est une question de sécurité, souligne un participant. Des végétaux écrasés graissent les voies et réduisent l’adhérence des convois."

Le ras-le-bol des cheminots

Fin de la démonstration et retour au musée ferroviaire. Un échange est prévu sur les législations, mais le ras-le-bol des acteurs de terrain prend le dessus.

"Vous nous mettez devant le fait accompli, sans nous donner de solution. À nous de trouver comment remplacer les glyphosates, se plaignent des représentants des chemins de fer touristiques au représentant de la ministre. Or, le secteur ferroviaire ne représente que 3% de l’usage des pesticides en Belgique. Et les chemins de fer touristiques, un 30ede ces 3%. Moi, quand je veux déplacer une montagne, je ne commence pas par un gravier. Aux agriculteurs qui représentent 90% des glyphosates utilisés, on octroie des délais d’adaptation et nous, on nous en laisse aucun. À nous de nous débrouiller. Mais il est vrai qu’une grève des chemins de fer touristiques, ça n’aurait pas de poids…"

L’essai du Chemin de fer à vapeur des Trois vallées semble faire Pssht. "C’est une solution à court terme, mais pas à moyen ou long terme, car la racine de la plante est toujours là, intervient un participant qui pose la question fatale: on élimine les glyphosates, d’accord. Mais la loco, elle, a roulé au charbon. Est-ce meilleur pour l’environnement?"

Le modèle pourrait être transposé aux vieilles locos touristiques, mais n’est pas adapté à nos convois modernes. Infrabel, d’ailleurs, tâtonne toujours. La démonstration récente à l’eau chaude n’est guère plus concluante pour l’instant, vu la hausse des prix de l’énergie.

Trouver des solutions durables d’ici la fin de la fin juin 2023 paraît impensable. Et dans ce contexte, finalement, le "bricolage"des Trois vallées ouvre… la voie. Et une présente une grande qualité: celle de vouloir dénicher une solution.

Festival vapeur des Trois Vallées, ces 24 et 25 septembre, www.site.cfv3v.be