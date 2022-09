L’AIESH confirmée comme gestionnaire de réseau de distribution dans la Botte du Hainaut et à Couvin

La décision intervient après que les communes aient voté en urgence fin août une confirmation argumentée de leur décision prise début 2022, en faveur du maintien de l’intercommunale basée à Rance comme GRD pour les 20 prochaines années. Pour rappel, le 7 juillet dernier, la CWAPE avait remis un avis défavorable au ministre du climat et de l’énergie Philippe Henry à propos de la désignation de l’AIESH. Et ce malgré un courrier des bourgmestres apportant des précisions et arguments supplémentaires transmis le 7 juin 2022. Pour asseoir juridiquement ce courrier, les bourgmestres l’ont soumis fin août au vote de leurs conseils communaux respectifs. Lesquels l’avaient approuvé à l’unanimité, évoquant par la même occasion la possibilité d’introduire un recours si leurs voix n’étaient pas entendues. "Je compte sur toi pour plaider notre cause auprès du ministre Henry"avait lancé le bourgmestre MIL au chef de file de l’opposition ACE au conseil, Francis Biset.

Manifestement, la plaidoirie, des bourgmestres et/ou du conseiller, a été entendue… Elle rassure en tout cas l’intercommunale, son personnel et les citoyens soucieux de préserver un service public de proximité adapté à son caractère rural.