"Il n’y a aucune structure d’accueil dans l’entité, si ce n’est des accueillantes indépendantes, a expliqué l’échevine Caroline Deroubaix. Or, le plan Équilibre vise à la création de 3143 places en Wallonie. notre Commune est concernée par le Volet 2, qui porte sur la création de 1386 places, dont 57 dans l’arrondissement. On nous a dit que nous avions toutes nos chances en déposant un dossier, étant donné que nous n’avons aucune crèche dans l’entité."

Au départ, 14 places ont été envisagées. "Mais compte tenu de la demande, il nous a été conseillé de prévoir 21 places."

Le collège communal a d’abord envisagé la rénovation d’un bâtiment communal, avant de se raviser: il faut de la place pour une telle infrastructure, de l’ordre de 2 m2par enfant dans l’espace de vie, et 4 m2par enfant dans le dortoir, en comptant deux dortoirs pour séparer les plus petits des plus grands.

C’est donc sur un terrain situé à l’arrière du CPAS que le projet est envisagé.

"Cette situation géographique à Doische permet de répondre à d’autres exigences de la Wallonie, explique l’échevine de la Famille. On se rapproche du RAVeL, des lignes TEC et de services comme le CPAS, la Commune ou la bibliothèque. Tout cela importe pour le pouvoir subsidiant."

"Nous allons prendre exemple sur la nouvelle crèche d’Olloy, ajoute le bourgmestre Pascal Jacquiez. Mais nous, nous prévoyons un bâtiment de plain-pied, sur 300 mètres carrés, avec des abords aménagés dans la prairie."

À raison d’environ 3000€ du mètre carré, une première estimation grossière évoque un investissement qui avoisinerait1,1 million d’euros TVAc. Si le dossier est accepté par la Région, une subvention de 80% pourrait être décrochée, ce qui réduirait la facture communale à 225000 euros environ.

Outre l’offre d’un service absent pour l’instant dans l’entité, ce projet de crèche pourrait accroître l’intérêt des jeunes couples à rester dans la commune. Cette infrastructure pourrait par ailleurs employer 4,5 équivalents temps pleins.

La candidature à cet appel à projet est à déposer pour ce 30 septembre. Si Doische est retenue, le collège communal espère des travaux dès 2024 et une ouverture de la crèche pour 2026.

En conseil, le point a recueilli l’unanimité, sans réserve.