Mise à disposition de quatre malles ludiques dans les écoles de Walcourt

Et de poursuivre: "elles sont destinées à être utilisées en dehors du temps scolaire et notamment lors des garderies de l’après quatre-heures. Elles sont mises à disposition durant sept semaines en correspondance avec les nouveaux rythmes scolaires".

Ces malles ont pour thèmes le cirque, la coopération, l’adresse, le déguisement et le théâtre. "Les accueillantes extrascolaires ont été consultées pour la mise en place de ces malles qui commenceront à tourner à travers les écoles après le congé d’automne", précise l’échevin.

Ce projet répond également à une demande des enfants qui souhaitent s’adonner à des activités intéressantes après les heures des cours.

Excellente rentrée

Pour ce qui est de la rentrée scolaire dans le réseau communal walcourien, l’échevin Matthieu Liessens la qualifie d’excellente. "Elle présage de bonnes choses pour l’avenir. Les premières estimations font état d’une trentaine d’élèves en plus en maternelle sur un total de trois cent et d’une vingtaine d’élèves de moins en primaire sur un total de six cents élèves. Il est probable que des emplois puissent être ouverts en maternelle", se réjouit Matthieu Liessens.