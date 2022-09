Habitant Couvin, Mireille Chevigné, institutrice retraitée, est une grande sportive, mais elle dit: "Je ne me suis jamais essayée sur cette distance de 100 km par jour, 4 jours consécutifs, mais voilà je m’entraîne lorsque je peux et j’aurai aussi une motivation supplémentaire en pensant à l’aide que nous pourrons apporter avec nos parrainages."

En s’inscrivant, elles se sont engagées à récolter 1500 € pour le fonds SMART qui finance la recherche scientifique en matière de dépistage, de traitements et de soins après le cancer du sein.

Béatrice Sculfort, Chimacienne, ajoute: "En pensant à des amies et des connaissances qui ont été victimes du cancer du sein, ça m’a motivée. Apporter de l’aide en pensant à elles me semblait indispensable. Je suis sportive aussi, et avec Mireille, nous nous soutiendrons mutuellement pour arriver à faire cette traversée de la Hollande.

Notre équipe s’appelle Team Mireille et si ce défi vous touche, vous pouvez nous parrainer via le lien suivant: www.think-pink.be/Actions/Action/Parrainage/Team/4218 . "

Pendant 4 jours, elles traverseront les Pays-Bas du nord au sud et parcourront un total de 400 km aux couleurs de Think Pink. Cela se déroulera du mercredi 14 septembre au dimanche 18 septembre 2022.

N’hésitez pas à les parrainer pour cette cause qui, de près ou de loin, concerne chaque citoyen·ne.