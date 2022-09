Vergnies va revivre la Libération

Le camp sera installé sur la prairie où une tour en bois de 42 m était installée pendant la guerre, au point culminant de la région, pour les communications radios.

Mais la reconstitution d’un camp militaire et d’un hôpital de campagne ne sera pas la seule animation du village puisqu’une stèle sera inaugurée à la rue du Bois Brûlé et surtout, comme à Erpion, les habitants sont invités à participer activement, en décorant leurs maisons et en revêtant des habits d’époque, aux activités organisées par le comité de mémoire.

Vendredi 9 septembre

– 16h: ouverture du camp au public

– 17h: Dévoilement du panneau "Tour de Vergnies".

– 19h30: scènes de vie dans un hôpital de campagne.

Samedi 10 septembre

– 9h: ouverture du camp au public et lever des couleurs

– 10h: balade de véhicules d’époque dans la région

– 11: saynètes de guerre et scènes de vie dans un hôpital de campagne – action répétée à 13h30, 14h15, 15h15 et 19h30

– 11h45: hommage au 23eRégiment de Tirailleurs Algériens: inauguration d’une nouvelle stèle fabriquée par le CMF à la rue du Bois Brûlé

– 16h15: patrouille en jeep dans le village

– 20h30: son et lumière: bombardements nocturnes.

Dimanche 11 septembre

– 9h: ouverture du camp au public et lever des couleurs

– de 9h à 14h: bourse d’échange pour les collectionneurs

– 11h: inauguration du monument du souvenir conçu et construit par l’administration communale. Lors de cette inauguration, les descendants des personnes reprisent sur la plaque du monument recevront un livret personnalisé.

– 13h45: saynètes de guerre et scènes de vie dans un hôpital de campagne

– 16h30: défilé de la Libération dans les rues de Vergnies.