Louis De Rieck, champion 2022 de pétanque

Pour cette saison 2022, ce sont pas moins de 73 joueurs qui se sont inscrits au challenge de pétanque de Boussu-lez-Walcourt. Sur 10 manches de deux tours et une finale en trois tours, il a vu s’affronter les meilleurs placeurs et les meilleurs tireurs de cet été. La finale se déroulait ce week-end, sous un ciel radieux comme ce fut le cas pour la plupart des rencontres de cette année. Au décompte final, c’est Louis De Rieck qui s’est imposé, devançant Jean-Pierre Vanderheyden de 3 points. À souligner la première place de Lucas Vanderheyden chez les juniors et d’Angélique Hoop chez les dames. Au terme de cette finale, c’est au cercle que tous ces compétiteurs se sont retrouvés pour la remise des prix. Il ne reste plus qu’à ranger les boules et attendre le printemps prochain pour un nouveau challenge.