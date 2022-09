L'art urbain s'étoffe dans les rues médiévales de Thuin

En 2018, l’expo s’était étoffée de quatre nouvelles créations. C’est précisément à cette époque que Dorothée Duvivier, du BPS22 et feu Pascal Marlier, directeur artistique de l’époque au centre culturel, ont posé les jalons de la continuité du projet Fluide en proposant à l’artiste Thierry Verbeke de concevoir une œuvre.

"À l’époque, je sortais d’un travail avec les dockers de Dunkerque. Sans doute ont-ils cru que l’histoire des bateliers résidant à Thuin pourrait m’intéresser. De fait, il y a quelque chose d’attachant dans ce quartier du Rivage, qui jouxte les bords de la Sambre", explique-t-il.

C’est d’ailleurs pour rendre hommage aux bateliers que l’artiste lillois a suspendu son œuvre à deux pas de la commune libre du Rivage, sur le mur situé entre la rue Longue et la rue de l’Abreuvoir.

Sweet Dreams essaye de réparer symboliquement les rêves de la rivière Sambre, des bateliers mais surtout de leurs enfants. Réalisés à partir d’anciennes barres à roue, appelées également "macaron", provenant de péniches démantelées et de cordage utilisé sur les bateaux, les "dreamcatchers"éloignent symboliquement les mauvais rêves pour ne garder que les rêves positifs et porteurs d’espoir.

Une rétrospective et une visite

Pour marquer l’événement, le Centre culturel de la Haute Sambre propose une exposition jusqu’au 25 septembre accessible en semaine de 9h à 16h. Composée d’archives, d’études, de montages, de reportages et nouveaux podcasts du CEC, l’exposition propose de découvrir les coulisses de Fluide 2015 et 2018 au Centre culturel, rue des Nobles, 32 à 6530 Thuin. Elle est accessible en semaine de 9h à 16h. Des visites guidées de Fluide (sur réservation 071/ 59.71.04) sont également proposées le samedi 10 septembre.

Dog Pantone, une promenade canine

En marge la rentrée culturelle et la présentation Fluide 2022, l’artiste Thierry Lecotte proposait une balade urbaine et créative. Cette expédition picturale a laissé quelques traces de couleur vive sur les façades de plusieurs bâtiments du centre-ville, l’idée étant de marquer son territoire à la façon d’un chien urinant sur le bas d’un mur. Avec le temps, cette œuvre éphémère composée de "pipis d’artistes"se délavera et disparaîtra de la capitale mondiale… du chien.