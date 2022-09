Deux brochures sur le patrimoine

Cette année, deux brochures sont dédiées au patrimoine sur le territoire de Beaumont. Elles sont à disposition du public à l’office du tourisme. Le premier volume détaille le programme des Journées du patrimoine. On y trouve d’une part les bâtiments de la région sous l’angle « Patrimoine et Innovation ». D’autre part, il présente les bâtiments ouverts exceptionnellement cette année à Beaumont : la ferme de la Salle à Strée, la ferme Sainte-Aldegonde à Solre-Saint-Géry et la ferme de Bonne Espérance à Leugnies. Le deuxième volume, plus généraliste, est consacré à l’innovation au service de la découverte du patrimoine. Ils sont disponibles gratuitement à l’office du tourisme, Grand-Place 10 à Beaumont.