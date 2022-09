La plupart des attractions et musées thudiniens sont ouverts ce week-end des 10 et 11 septembre. La thématique de l’innovation sera présente à Aulne, à la ferme de l’abbaye, où Daniel Roelands expliquera ses techniques de prospection pour comprendre l’histoire et valoriser le futur de ce superbe ensemble abbatial.

Rue Vandervelde 280 à Gozée. Sa. de 14h à 17h et di. de 10hà 17h; conférence de D. Roelandt, sa. à 14h30 et 16h30. Infos: 0475 86 79 67 info@balimmo.be

Couvin

Une série d’activités s’offre aux visiteurs dans l’entité de Couvin. Samedi 10 et dimanche 11 septembre, il y aura des balades en circuit libre via l’appli Cirkwi; l’ouverture du Musée de la vie rurale et des curiosités à Cul-des-Sarts; la découverte de l’église d’Aublain et l’exposition de vases sacrés et de photos. Et le dimanche 11 septembre, pour ceux qui ne pourraient se déplacer, deux projections relatives aux balades guidées sont retransmises, à l’école Saint-Joseph de Couvin à 13h30 pour la balade de Couvin, et à l’école de Gonrieux à 17h30 pour la balade guidée dans ce village. Une balade guidée du patrimoine de Gonrieux est également prévue à 14h30.

Office du tourisme: 060340140 – info@tourisme-couvin.be

Sivry-Rance

À l’église de Rance, une exposition-échange "Sainte Aldegonde, de paroisse en paroisse"retrace le chemin de la chanoinesse dans nos régions. Sa 14h et di 16h. Le Musée du marbre présente de son côté le patrimoine sous le prisme de quelques figures marquantes de l’entité telles Paul Desorbait, Pauline Hubert, Valentin Chardon…

Samedi à 11h et 14h, visites libres de 10h à 18h, Grand-Rue 22 à Rance. Office du tourisme: 060 21 94 99 officetourisme@sivry-rance.be