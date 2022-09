A 19h, c’est accompagnées de musiciens que les personnes présentes se dirigeront vers le centre culturel Action Sud pour le traditionnel verre de l’amitié.

Ensuite, à 20h l’équipe d’animation du centre culturel présentera la nouvelle saison culturelle et leurs coups de cœur avant de laisser la scène à Clemix.

Entre chanson française, hip-hop électro et disco-punk, l’artiste belge racontera avec humour et ironie ses histoires joyeusement désabusées, abordant de façon décomplexée ses amours, sa solitude et ses obsessions.

Le deuxième rendez-vous sera théâtral avec "Urgence"le 16 septembre à 20h.

La Compagnie Adoc souhaite rendre hommage à tous ces héros du quotidien, ce personnel soignant qui se dévoue tous les jours pour que nous soyons en bonne santé et pour que la maladie ne nous emporte pas. Mais une autre question se pose: "Dans quel état est notre système de santé? Il y a 75 ans fut créée la sécurité sociale, afin que chaque citoyen soit protégé de la maladie ou d’autres accidents de la vie. Aujourd’hui, les gouvernements ne cessent de détruire toutes nos protections sociales. Si on continue sur cette route, alors seuls ceux qui en auront les moyens pourront se faire soigner, laissant sur le carreau des milliers de personnes. Comment faire en sorte que tout le monde puisse recevoir des soins de qualité en fonction de ses besoins et non pas de ses moyens et que plus personne n’ait à choisir entre survivre et se soigner?"

Pour les artistes de Adoc, la nécessité de prendre la parole est urgente.