Deux ou trois bambins sauveraient la maternelle à Dailly

La section primaire est sauvée: douze enfants sont là, dans une classe unique, et abordent l’année scolaire sereinement.

Mais en maternelle, la directrice faisant fonction, Fanny Nicaise, déplore un nombre trop faible d’inscriptions en ce début d’année: "Nous comptons six inscrits. Il en faudrait deux ou trois de plus, le plus vite possible avant le 30 septembre, pour pouvoir sauver les maternelles."

Un appel a donc été lancé aux familles vivant dans les villages à l’entour. Il y a urgence: des inscriptions dès la semaine prochaine seraient idéales. Avant le 19 septembre. Tout enfant ayant 2,5 ans d’ici le 30 septembre peut y être inscrit.

Des pistes? On sait que le centre pour demandeurs d’asile de Couvin a déjà contribué au peuplement de classes restreintes dans la région, comme le fait celui de Oignies à Viroinval. Dailly compte aussi le centre d’accueil de L’Aubligneux. Mais est-ce suffisant, à long terme?

Sans classe de maternelle, on peut se douter que les écoliers de primaire vont se raréfier par la suite. Et donc la survie de l’école serait en jeu.

Fanny Nicaise et l’équipe pédagogique locale n’entendent pas se résoudre à un tel scénario catastrophe, d’où cet appel à l’aide. Outre un enseignement de qualité et des classes agréables, l’échevinat de l’Enseignement vante des repas chauds le midi, des garderies de 7h30 à 17h30 (avec possibilité d’extension sur demande), des activités sportives et des cours de natation.

École des Vallons 0496/509533 ou ec.com.pesche@skynet.be