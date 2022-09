Thuin: la fête de la Potale Saint-Roch a vingt ans

"Ô Saint Roch, Ô notre bon père, de ton bras nous venons implorer le secours. Garde-nous de la peste, entends notre prière et soutiens tes enfants toujours". Il est un peu plus de midi à l’angle de la rue de Walcourt et du Fosteau, à Thuin, au quartier dit de la Maladrie. Le cantique de saint Roch est repris en chœur par plus de 200 marcheurs et marcheuses. Il y a là des représentants de plusieurs compagnies: des Mousquetaires, des Sapeurs et Artilleurs de Biercée, des Volontaires Réunis, des Flanqueurs de la Garde de Ragnies, la jeune compagnie Saint-Roch, des Tartares Lituaniens ou encore des Zouaves Pontificaux et des Sœurs Grises. Tous, ils ont répondu à l’invitation des organisateurs des fêtes de la Potale. Il y a vingt ans, quelques riverains et bénévoles s’étaient réunis et avaient organisé des festivités afin de récolter quelques fonds pour restaurer la potale en ruine.