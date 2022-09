Saint-Hubert à Loverval: une procession royale

À titre exceptionnel, une compagnie représentative de l’entité gerpinnoise a accompagné les différents groupes de la marche lovervaloise.

La première sortie de la marche Saint-Hubert dans le village remonte au dimanche 3 septembre 1972."Dans les années 60, Jean Caudron, féru de folklore et membre d’un groupe de gilles carolo, souhaitait créer une marche de l’Entre-Sambre-et-Meuse à Loverval", explique Michel Monseur dans le dernier numéro du Petit Lovervalois.

"Au cours de ses recherches, il apprend, par de vieux habitants de la commune, qu’une marche avait existé en 1930, en grande partie financée par le Prince de Mérode, pour commémorer le centième anniversaire de l’indépendance de la Belgique", détaille-t-il. Avec l’aide de deux amis, Michel Monseur et Gilbert Marchal, et le soutien de l’équipe de balle pelote du village, Jean Caudron lançait les bases d’une première sortie.

L’ancienne fête du village

Cependant, la fête du saint-patron est située en novembre, en dehors de la saison des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Une autre date est choisie: le premier dimanche de septembre en souvenir de l’ancienne fête du village. C’est ainsi que le dimanche 3 septembre 1972, quatorze adultes de Loverval, aidés de renforts de diverses communes environnantes, sont sortis pour la première fois dans les rues de la localité.

Les pionniers

Ces pionniers lovervalois avaient pour noms Jean et Christian Caudron, André et Daniel Bombled, Fernand Gabriel, Gilbert Marchal, Michel Monseur, Jean-Pol Lebeau, Jean Dasoghe, Jacques Fontaine, Jean Dupont, Claude Meurisse, Claude Laga et Sylvain Massinon. La Compagnie du 2eChasseur d’Empire de Marcinelle, avec sa propre batterie, était venue en renfort.

Cinquante ans plus tard, la manifestation compte environ 600 marcheurs qui défilent dans les quartiers de la localité en costumes militaires du 1erEmpire. Cette première particularité est l’un des atouts de la manifestation lovervaloise car la diversité des tenues offre un spectacle majestueux au public. Le second atout de la marche Saint-Hubert est le somptueux bataillon carré organisé à la plaine de la Joncquière.

Se prêtant parfaitement à une revue des troupes, l’endroit a été ce dimanche envahi par un large public, très heureux d’observer d’impressionnantes salves de tir ponctuées par un coup de canon à chaque fois qu’un groupe quittait la prairie.

Ce temps fort était suivi d’une procession jusqu’à la place Brasseur où s’est déroulée la rentrée.