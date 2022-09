P-Y. Dermagne à la rencontre des entrepreneurs

Le GECO accueille ce mercredi 7 septembre à 19 h le ministre Pierre-Yves Dermagne. Il présentera une conférence-débat aux entrepreneurs de la région sur les réalités et enjeux du marché du travail à la Brasserie des Fagnes, à Mariembourg. Il évoquera notamment les nouveaux modes de travail comme le télétravail ou le commerce en ligne et la nécessité pour les employeurs et travailleurs de s’adapter et se réinventer. Cette soirée sera également l’occasion pour le vice-Premier ministre de présenter les points forts de la nouvelle réforme du marché du travail.