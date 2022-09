Florennes: des boules pour le jumelage

C’est l’occasion de revenir sur le jumelage Florennes-Longvic. La demande émane, en 1961-62, du Dr Paul Rolin, bourgmestre et membre du conseil communal de Florennes. La motivation est simple: les deux communes abritent une base aérienne et depuis plus de dix ans, Florennes rend un hommage appuyé au Lieutenant aviateur français Henry de Rohan Chabot, abattu en mai 1940 et inhumé, depuis lors, dans le cimetière de Chaumont. Son nom a même été donné à la rue accédant à la base Jean Offenberg. Depuis cette époque, de nombreuses rencontres entre les populations, les pompiers, les chorales, les sociétés de musique, les ateliers artistiques ont été organisées. La plupart des acteur (trice)s historiques sont aujourd’hui disparus. Même si la dynamique "jumelage" se cherche un second souffle, l’activité de ce samedi montre en tous les cas que le jumelage est toujours bien actif.