Un Gozée au départ du 4L Trophy dans le Sahara

Plus qu’un rallye d’orientation, cette épreuve qui sillonne le désert saharien est avant tout un défi humanitaire à vivre au moins une fois dans sa vie, un défi qui en fait rêver plus d’un.

Dans quelques mois, ce rêve deviendra réalité pour Julien Roland et Adrien Robben puisqu’ils finalisent en ce moment leur dossier d’inscription pour ce raid qui aura lieu du 15 au 24 février.

Le premier est Gozéen. Ingénieur en gestion de formation, il a rencontré le second à Mons, lors de ses études. " Nous nous sommes rencontrés grâce à un ami commun et de là est née une grande amitié qui n’a cessé de grandir", se souvient Julien.

Pour sa part, Adrien est ingénieur industriel et passionné d’automobile. " Je suis tombé dedans quand j’étais petit. Normal, mon papa est carrossier. J’ai toujours été passionné par la course et les ancêtres. Durant mes études, j’ai eu l’occasion de racheter une vielle 4 l de 1985. L’objectif était de la restaurer histoire de d’abord me faire la main. Et puis l’idée fut de participer au 4 l Trophy qui reste pour un jeune une aventure unique et un défi exceptionnel", nous dit ce Montagnard qui a su rapidement convaincre son ami de le rejoindre dans son projet. L’équipage des Carolo Ridders entend bien venir à bout des pistes et du sable saharien.

Des vivres et des fournitures scolaires

D’ici le mois de février, les deux jeunes amis ont encore du pain sur la planche avant de rallier Biarritz, point de départ de leur aventure. Il va falloir préparer la voiture. La Renault 4 de 1985 est comme on dit "dans son jus". Il va falloir l’aménager quelque peu. " On doit renforcer les attaches de remorquage, poser des protège-carter pour répondre aux mieux aux conditions de l’épreuve. On doit aussi finaliser notre dossier d’inscription d’ici début octobre", poursuit Adrien qui ne tourne pas autour du pot.

Un soutien de l’un ou l’autre partenaire ferait le plus grand bien pour boucler le budget de participation.

" Nous allons d’ailleurs lancer un crowdfounding pour permettre de récolter quelques fonds. Nous sommes convaincus que nous pouvons sensibiliser et rallier des personnes à notre cause" poursuit Julien qui insiste sur le caractère humanitaire du 4 l Trophy.

" Chaque participant inscrit doit s’engager à emporter au départ dix kilos de vivres ou des fournitures scolaires qui sont ensuite distribuées à l’ASBL Enfants du désert. L’aide que nous recherchons peut ainsi surtout soutenir quelques enfants africains."

L’évolution de leur projet peut évidemment être suivie sur Internet.