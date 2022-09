Les plus beaux paysages de l’Entre-Sambre-et-Meuse(14): à Gonrieux, un point de vue de qualité à haute valeur ajoutée

Projet de charte paysagère

Le Parc Naturel Viroin-Hermeton travaille à l’élaboration d’une Charte paysagère."La Wallonie a déterminé treize ensembles paysagers. Cinq d’entre eux sont présents sur le territoire du Parc Naturel Viroin-Hermeton. Ils sont subdivisés en neuf aires paysagères. Gonrieux fait partie des Replats de Chimay-Couvin",explique Arielle."L’élaboration de cette Charte paysagère se construit en trois phases: une première partie diagnostic avec un état des lieux, les points forts et faibles, l’évolution du paysage. Nous avons organisé des rencontres citoyennes à ce propos. La seconde partie du travail consistera à tirer des recommandations de ce diagnostic et la troisième à élaborer un plan d’actions visant à protéger, améliorer et à recréer du paysage",poursuit-elle.

Week-end Paysages

Dans le cadre de la participation citoyenne à l’élaboration de cette Charte paysagère, le Parc Naturel Viroin-Hermeton organise un "week-end Paysage" ces 17 et 18 septembre."L’objectif est de faire découvrir les différentes aires paysagères sur le terrain et de récolter les recommandations des citoyens sur ces paysages",explique Arielle Guillaume. En voici le programme: samedi 17 septembre:9h-12h: Replats de Chimay-Couvin, Tiennes du Viroin. Rdv à Nismes, place Châtillon pour le covoiturage. 14h-17h: Ardenne et Thiérache. Rdv à Couvin, place Général Piron. Dimanche 18 septembre:9h-12h: Ensemble fagnard, dépression fagnarde. Rdv place d’Armes à Philippeville pour le départ. Visite en car offerte par la ville de Philippeville (sous réserve d’un nombre suffisant de participants), 14h-17h: Vallonnements agricoles de Walcourt, bordure herbagère de la Fagne. Rdv place d’Armes à Philippeville. Inscriptions indispensables pour le 12/09. Infos et inscriptions: 060 39 17 90 – a.guillaume@pnvh.be.