Le Chimay Retro Tract fête sa 20e édition (photos)

Trois pistes pour le Tractor pulling

C’est sous un soleil estival que s’est déroulée cette 20e édition: " Étant donné le bon déroulement du Tractor pulling l’année dernière avec les 3 pistes, nous fonctionnons de la même manière cette année, cela permet de terminer à une heure raisonnable, sachant que le lendemain, tous les participants et de nombreux spectateurs se lèvent avec le soleil pour le travail dans leur exploitation agricole", explique l’une des chevilles ouvrières, toujours attentive à la bonne organisation de cette attraction majeure du Retro Tract qu’est le Tractor Pulling. Lors de celle-ci, certains tracteurs développent une puissance de près de 1000 chevaux et tirent une charge allant jusqu’à 20 t. La remorque, composée d’un godet destiné à recevoir des masses, avance pour appuyer de plus en plus vers l’avant. Celle-ci devient un traîneau en quelques secondes. Pour compléter ce spectaculaire concours, l’exposition et le défilé des vieux tracteurs désormais dans les rues de Chimay, commenté par le speaker officiel, Jacques Latour, rencontre un accueil enthousiaste et ébahi des Chimaciens et des touristes.

À vélo, en mobylette ou voiture ancêtre

En marge du Tractor Pulling, différentes activités y sont organisées comme les 4h et 6h cyclistes, auxquels 141 adultes et 7 équipes de jeunes ont pris part dans la bonne humeur et sous une chaleur accablante. Prisée également par près de 150 amateurs de vieilles bécanes motorisées, la balade organisée par le Chimay Moped Show a conduit les participants sur un circuit de 50 km en passant par les petites routes paysagères des villages frontaliers français. Quant au Rasicross, une course de tracteurs-tondeuses, il a vu la participation de 40 pilotes masculins et 10 féminins.

Le dimanche matin, c’est le Rallye pour voitures ancêtres et de prestige, organisé par le Teuf Club, qui a fait sensation grâce aux chromes rutilants et au design vintage de ces voitures.

Le Retro Tract, c’est aussi une activité philanthropique. Cette année, c’est le centre pour handicapés adultes L’Accueil de Froidchapelle qui bénéficiera de la générosité des organisateurs du Chimay Retro Tract.