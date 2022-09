Viroinval: au conseil communal, un avertissement clair de l'opposition à la majorité

Les élus félicitent Pierre Gilles et son équipe pour l’excellent travail réalisé et la bonne tenue des comptes qui sont approuvés pour 2021. L’octroi d’une subvention de 74419 € est voté à l’unanimité.

Repas à l’école: quel prix?

La 1reéchevine Morgane Lapôtre, en charge de l’enseignement et de la petite enfance, propose d’approuver le tarif des repas repris dans le projet d’accueil des écoles communales. Le coût de participation pour le temps d’accueil de midi est de 0,50 € avec un potage issu d’un producteur local. Pour un repas chaud, ce sera 4 € pour les maternelles et 4,50 € pour les primaires. Ce qui représente un total de 4,50 € pour les maternelles et 5 € pour les primaires.

Un débat compliqué débute à ce sujet et l’opposition décide même de sortir de la salle pour discuter d’une suite à donner. Le conseiller Alain Bouko trouve qu’une augmentation de 20% est excessive, surtout pour une famille de plusieurs enfants et dans le contexte actuel.

"En augmentant les prix, nous risquons de passer à côté de l’objectif recherché et que des enfants ne reçoivent pas de repas chauds",estime l’élu de l’opposition. Une proposition est formulée: 0,50 € pour tous les enfants (accueil de midi + potage inclus), 4 € pour le repas en maternelle et 4,50 € pour les primaires (accueil de midi et potage inclus). La majorité accepte la proposition.

L’échevine Morgane Lapôtre rappelle l’importance qu’elle accorde à une alimentation saine pour les enfants. Elle tient à ce que les budgets des familles, même restreints, soient orientés sur des besoins essentiels tels que l’alimentation.

L’avertissement de l’opposition

Jean-Marc Delizée, chef de file de l’opposition, lit ensuite une déclaration:"Notre opposition est constructive et nous devons souvent voter pour apporter une majorité à divers projets. Mais nous estimons également être trop peu associés à la construction de ceux-ci."

Cette intervention résonne comme un avertissement à la majorité. Si l’opposition n’est pas plus associée dans les projets, il devrait être difficile de maintenir ce climat d’opposition constructive recherchant des solutions. Et les crispations risquent encore de s’accentuer à l’approche des élections de 2024 avec des prises de décisions difficiles, voire impossibles.

Le bourgmestre Baudouin Schellen informe les élus d’un projet de construction de six maisons sociales par les Habitations de l’Eau Noire, à la rue d’Olloy (Bois Banné), à Oignies. La Commune mettrait à disposition les terrains qui seraient vendus en fonction des revenus des acquéreurs. Sur ce point, le conseil communal donne son accord pour entamer les démarches.