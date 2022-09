Un subside de 950000 € pour l’Aquascope de Virelles

Écotourisme

L’Aquascope de Virelles a pour mission d’allier le tourisme, l’éducation et la protection de l’environnement.

Premier pas concret de ce développement écotouristique accru, trois logements insolites tout confort – des cabanes en bois avec toit panoramique -, posés sur la rive sud de l’étang sont accessibles à la location depuis ce mois d’août 2022.

Le projet de réaménagement soumis à l’approbation du gouvernement wallon s’étale sur 4 phases. La première permettra d’améliorer l’accessibilité du centre d’interprétation pour les personnes à mobilité réduite, via une passerelle entre l’entrée du site et le bâtiment d’accueil. La seconde sera le réaménagement de l’Aquascope lui-même pour dynamiser et moderniser l’espace. La 3ephase, la création d’une terrasse surplombant l’étang, a reçu une subvention de 450000 € en décembre 2021. Et donc la création de cheminements pour amener les touristes vers les îlots et la zone sud de l’étang où ils pourront approcher au plus près l’écosystème local constitue la 4ephase, qui bénéficie de ce subside de 950000 € décidé ce 1er septembre 2022. " Nous attendions l’accord pour cette dernière phase pour lancer concrètement les travauxcet hiver", se réjouit le directeur de l’Aquascope Vincent Scaillet. " Avec l’augmentation des coûts, il va néanmoins falloir rester prudent, une partie des investissements sont quand même financés par notre ASBL. L’ouverture des logements en cabanes, espérons-le, va déjà nous permettre d’augmenter nos rentrées. Ce dernier subside, c’est une excellente nouvelle, pour nous et pour l’écotourisme en Wallonie". conclut Vincent Scaillet.