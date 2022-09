Lompret, enraciné au cœur de la Calestienne

Depuis la falaise

Approchons-nous du bord de la falaise devant laquelle des barrières de protection viennent d’être placées ainsi qu’une table d’orientation, des bancs et un panneau d’information. Depuis ce point de vue, on jouit d’une belle vue sur le centre du village de Lompret qui fait partie des plus beaux villages de Wallonie depuis 1997.

"C’est surtout en raison de son intérêt paysager que le village a retenu l’attention des amateurs de beaux villages",se souvient Jean-François Counen. Dans cet environnement accidenté, le village semble enraciné dans la vallée de l’Eau Blanche. Il s’étire le long d’une seule rue en se frayant un passage entre rochers, rivière et massifs boisés. L’habitat traditionnel forme un ensemble architectural homogène pétri dans le calcaire extrait du sous-sol de la Calestienne fagnarde.

Depuis la falaise, on observe très bien l’église Saint-Nicolas de 1879, bâtie à l’emplacement d’une ancienne chapelle castrale. Dans le porche, on peut observer un monument funéraire portant l’inscription "Nico Jaqvier 1724". La famille de cet ancien maître des forges fut propriétaire du château de Lompret de 1655 à la révolution française. On observe aussi le marronnier planté en 1930 par les élèves de l’école pour rappeler l’indépendance de la Belgique.

Table d’orientation

Comme nous avons pu le voir à différentes reprises au cours de cette série de reportages, une table d’orientation vient d’être installée au sommet de la falaise.

"Le dossier a été monté avec le concours d’Aline Monaux, de Chimay Promotion, dans le cadre d’un projet européen Ardenne Ecotourism financé par le programme Interreg V et porté, de part et d’autre de la frontière, par l’Agence de développement touristique des Ardennes",précise Jean-François Counen. Son objectif est d’offrir aux touristes des prestations ancrées dans une démarche de développement durable.

L’itinérance douce, au cœur du projet, a donc été développée en un maillage transfrontalier équipé d’aires paysagères et d’aires de bivouacs.