Les Thudiniens retrouveront leur salle culturelle à Thuillies

" Après la rénovation de la salle Roger Souris et de la Maison de Village, la salle culturelle était le chaînon manquant pour terminer le pôle sportif/culturel/citoyen situé au cœur du village de Thuillies", explique Marie-Eve Van Laethem, bourgmestre.

En février dernier, le conseil communal avait approuvé le dossier de candidature, réalisé par l’administration communale en étroite collaboration avec le Centre culturel Haute Sambre, pour répondre à l’appel à projets de rénovation énergétique d’infrastructures culturelles lancé par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La ville de Thuin, depuis septembre 2003, met à la disposition de l’ASBL Centre culturel Haute Sambre, le "salon communal de Thuillies", actuelle "salle culturelle" qui sert pour la programmation de spectacles, de concerts, d’expositions. Elle répond également aux besoins de l’associatif.

Concrètement, jusqu’en 2018, date à laquelle les travaux de la Maison de Village attenante ont empêché l’utilisation de la salle, de nombreuses activités y ont été organisées. On note ainsi 168 spectacles qui ont accueilli plus de 7600 spectateurs de tous âges, y compris des publics fragilisés; des productions d’associations locales (environ 400) et environ 300 mises sur pied en partenariat avec le centre culturel; plus de 120 spectacles lors du festival "écoles au théâtre" proposés à toutes les écoles fondamentales du territoire couvert par le centre culturel, soit près de 35000 enfants. Pour certains d’entre eux, sans cette opportunité, ils n’auraient peut-être jamais été au théâtre.

La salle culturelle de Thuillies est la seule sur le territoire de la Haute Sambre. Actuellement, cette salle n’a subi aucune rénovation d’importance depuis des années et son état actuel ne permet plus d’accueillir des spectacles, tant en raison de la vétusté des installations énergétiques (chaudières défaillantes, isolation quasi inexistante, humidité…) que des conditions de sécurité des lieux (électricité, portes coupe-feu etc.).

La rénovation énergétique et complète du bâtiment est donc essentielle pour préserver l’offre culturelle sur le territoire d’implantation du Centre culturel Haute Sambre.

Le dossier va désormais suivre les étapes nécessaires à la concrétisation, qui est prévue en 2024-2025.