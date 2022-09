Vêtus du costume de zouave du 49erégiment d’infanterie de Bayonne (et non de Biarritz comme erronément annoncé), ils commémorent en effet la tristement célèbre bataille de Gozée où le dimanche 23 août 1914, le village et ses alentours furent le théâtre d’une véritable boucherie où militaires et civils laissèrent la vie.

Dans ses mémoires, l’abbé Guérin, le curé de la paroisse de l’époque, rappelait:"Après la bataille, la porte de l’église est forcée. Prie-Dieu, bancs, chaises sont jetés pêle-mêle à l’extérieur. On apporte paille et matelas, puis les blessés, au moins 330, dont 60 environ vont y mourir. Certains sont inhumés provisoirement dans l’ancien cimetière qui entoure l’église. Après l’évacuation des blessés, l’église accueillera, un temps, les prisonniers français."

Raison pour laquelle le 49eRI de zouaves, dans son périple, fait étape dans l’église Saint-Géry. Ainsi, la marche de Gozée se distingue des autres marches d’Entre-Sambre-et-Meuse, qui sont le plus souvent des processions religieuses avec statue et reliques.

Comme le rappelait précisément l’historien Pierre Dejardin dans son intervention lors de l’accueil de la marche,"ici, les marcheurs assurent une commémoration. Elle veut faire en sorte qu’on n’oublie pas en espérant que cela ne se reproduise plus et qu’on puisse continuer à fêter la paix et la liberté des peuples, en rendant hommage aux soldats français et en conservant des liens avec leur région d’origine. Le devoir de mémoire est d’autant plus important en ces temps où la guerre touche à nouveau l’Europe. Le 49e RI des zouaves de Gozée nous démontre que l’on peut détourner les armes, outils de mort, pour en faire des instruments de fête, notamment en rendant les honneurs."

Après quoi le 49eRI de Gozée a poursuivi son périple sur les chemins de la localité, rendant hommage avec sérieux et dans la fraternité qui unit les marcheurs.