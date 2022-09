Beignée: le 400e anniversaire du martyre de Richard de Sainte-Anne

"C’est dans notre diocèse que le père Richard a découvert sa vocation, qu’il a été éduqué dans la foi. Moine franciscain récollet, il est devenu prêtre et missionnaire pour répondre à l’appel que le Seigneur lui a fait lorsqu’il avait 15 ans: devenir martyre en portant la Bonne Nouvelle au Japon", enchaîne notre interlocutrice.

À l’occasion de ce 400eanniversaire, l’Unité pastorale Sambre et Heure, la Communauté chrétienne Saint-Louis de Beignée et la marche du bienheureux Richard ont uni leurs forces pour marquer le coup avec l’organisation d’une journée festive le dimanche 11 septembre 2022. Les réjouissances débuteront par la montée, dès 8h en tambours depuis l’église d’Ham-sur-Heure, de la relique d’un manuscrit authentique du bienheureux Richard escortée par les marcheurs, les paroissiens et le clergé.

Inauguration de la chapelle rénovée

La messe solennelle débutera à 10h en l’église de Beignée.

Cette célébration sera suivie de l’offrande des marcheurs et d’un départ pour la maison natale pour l’inauguration de la chapelle rénovée du bienheureux.

À 12h30, un repas gourmand évoquant le périple du bienheureux sera proposé à l’école Saint-Louis (réservation via fabiencapiau@skynet.be). La procession prendra son envol à 16h pour le tour habituel.

Dès ce vendredi 2 septembre

Ce temps fort sera précédé d’une série d’animations qui débuteront, ce vendredi 2 septembre à 20h en l’église Saint-Louis, par une conférence en images "Mais qui es-tu, Richard de Sainte-Anne?". Le dimanche 4 septembre à 18hdans l’église d’Ham-sur-Heure sera proposé un spectacle audiovisuel avec le récit conté de sa vie.

Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, le public pourra découvrir une exposition de dessins "Qui est le bienheureux Richard?" réalisée par les enfants de l’école Saint-Louis. L’exposition sera accessible le jeudi et le vendredi de 15h30 à 18h et le week-end de 10h à 18h.

Des prières sur les pas du bienheureux Richard seront prononcées, de 19h à 19h30, le lundi 5 septembre au baptistère de l’église Saint-Martin d’Ham-sur-Heure, le mercredi 7 septembre devant sa maison natale (rue Ranwez à Beignée) ainsi que le vendredi 9 septembre devant le retable dans l’église de Beignée. Enfin, le samedi 10 septembre dès 21h, une retraite aux flambeaux sera proposée au départ de la salle Le Hublot.