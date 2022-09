Lac de Barbençon: comment éviter la répétition de sinistres?

Site majeur

Pour Serge Delauw (ARC), le lac vieux de plusieurs siècles est devenu un endroit de détente."C’est un site majeur pour le village de Barbençon labellisé un des plus beaux villages de Wallonie. Il contribue donc fortement à l’attractivité touristique de l’entité".Si l’intervenant reconnaît la réactivité de la Commune et de son bourgmestre dans le cadre du dernier sinistre en date, il souhaiterait aller plus loin et voir à plus long terme pour que ces 3 sinistres ne soient pas suivis d’une longue liste d’autres désagréments et même catastrophes pour Barbençon et ses habitants. Il suggère une table ronde de toutes les parties concernées directement ou indirectement par la gestion du lac, propriétaire, locataire, Commune, DNF, Région. Et il précise:"La réfection du moine et d’autres travaux deviennent une véritable urgence. Nous savons que le propriétaire est invité à réparer mais il faudrait que cela soit fait sous contrôle".Pour Serge Delauw, pourquoi pas imaginer un préposé au service travaux qui interviendrait en urgence en cas de fortes pluies et risques de débordements et d’inondations?

Bruno Lambert insiste sur le fait qu’il s’agit d’un bien privé et que ce fait, on ne peut pas faire n’importe quoi. Ceci dit, en matière d’inondation, il y va de la sécurité des Barbençonnais. Alors, précise le chef de file ARC,"Pourquoi pas refonder la gestion du lac et même instaurer une charte stipulant les responsabilités de chacun, privés comme pouvoirs publics".En un mot comme en cent, revoir l’accompagnement sur le long terme sans toujours attendre la réaction du propriétaire.