Florennes: le cri d'alarme d'un jeune éleveur pour son métier

"J’ai alors décidé de me diversifier pour augmenter les rentrées financières,confie Adrien Stavaux.J’ai suivi une formation en boucherie en cours du soir à l’IFAPME de Dinant durant trois ans, avant d’ouvrir un atelier de découpe et de proposer des colis de viande à la ferme. Mon intention était de maîtriser la filière de la viande de A à Z, depuis l’élevage des bêtes jusqu’à la vente directe aux consommateurs. Moins il y a d’intermédiaires, plus c’est intéressant pour l’éleveur comme pour le client. En outre, la qualité est là. J’ai lancé cette activité en mars 2020. Nous étions alors en pleine période de Covid-19."

La sauce prend et les amateurs de bonne viande se pressent à la ferme du couple pour emporter les colis commandés quelques jours auparavant. La formule fonctionne bien en 2020 et encore mieux en 2021. Mais l’année 2022 prend une tout autre tournure. Les chiffres de vente baissent et la tendance ne semble pas vouloir s’inverser.

Une baisse des ventes

"Avec l’inflation, l’augmentation du coût de l’énergie, de l’engrais, de la nourriture pour les bêtes et enfin la sécheresse, le prix de la viande a augmenté et beaucoup de gens en achètent de moins en moins,constate le jeune éleveur.C’est surtout flagrant pour le bœuf. Avec la saison des barbecues, le constat était moins grave pour le porc et le mouton. Mais la tendance de fond est bien là et les projections pour 2023 ne s’annoncent pas positives. Les échos chez mes collègues vont dans le même sens. Conséquence, j’ai diminué de 50% le nombre de bêtes à la découpe. Je n’en tue pas tant que la viande n’est pas réservée. Et quand j’ai une bête en trop, je suis obligé de la revendre à un chevilleur, ce qui est moins intéressant."

Quelle agriculture pour demain?

Dans ce contexte, Adrien Stavaux est inquiet pour l’avenir de l’agriculture wallonne. "Que cela soit pour les céréales, le lait ou la viande, les crises s’enchaînent les unes après les autres, insiste-t-il.Notre métier n’est plus rentable. Comment voulez-vous que les jeunes se lancent dans cette activité dans de telles conditions?"

Et de lancer un appel au monde politique afin de trouver des solutions pour conserver, en Wallonie, une production agricole de qualité et rentable pour les exploitants."Sinon, tout le monde devra se contenter de manger des hamburgers produits avec des bêtes uniquement nourries au soja",souligne-t-il.

En attendant, le jeune couple d’Hemptinne ne baisse pas les bras et réfléchit à un nouveau projet: sans abandonner l’élevage, aménager leur exploitation en ferme pédagogique pour accueillir les familles et/ou les groupes scolaires. Cela devrait être effectif au printemps de l’année prochaine.