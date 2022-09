Chimay: courses de tondeuses et balade en cyclomoteur

Un « rasicross » est organisé en marge du Retro Tract qui prend place sur le circuit de Chimay ce week-end du 2 au 4 septembre. L’occasion de voir à l’œuvre les pilotes de tracteurs-tondeuses qui peuvent atteindre sur certains circuits les 100 km/h. À la manière des 24 h du Mans, ils participeront à la course d’endurance de 2 heures le samedi 3 septembre dès 18 h, et remettront le couvert le dimanche dès 10 h pour les entraînements et à 11 h avec des sprints de 15 minutes chacun, avec la même organisation qu’un rallye cross automobile. Cela donne une dynamique à la compétition que les pilotes apprécient. Il est à noter que pour la première fois, une course sera réservée aux pilotes féminines.