Travaux : Beaumont espère un maximum de subsides

Mais cette dernière a estimé les arguments avancés trop peu précis. D’où sa demande de peaufiner les arguments avant de transmettre, à son tour, son avis au ministre qui devra décider. Les Communes avaient jusqu’au 1er septembre pour s’exécuter. Il était donc plus que temps pour Beaumont de voter ces précisions. Ce qui a été fait rapidement et unanimement.

Serge Delauw (ARC) émet toutefois une remarque:"Pourquoi avoir attendu la dernière minute?".

Mais voilà, c’est fait! Et ce mercredi, dès potron-minet, le courrier est parti pour le régulateur. Étant donné ce timing très serré, il ne faudra plus attendre très longtemps pour connaître la décision ministérielle.

Le point sans doute le plus important de ce conseil a été la réponse apportée par Beaumont dans le cadre des appels à projets lancés par la Région wallonne. Cela concerne, d’une part le plan d’investissement communal (PIC), le plan d’investissement mobilité active et intermodalité (PIMACI) et, d’autre part, le programme "Cœur de village".

Près d’1,2 million pour la rue Martin Pré

Au sujet du "PIC", on note six fiches dont des travaux d’entretien au Clos des Marronniers à Beaumont (67971,75 €), à la rue Albert Gaspart à Leval-Chaudeville (342780,90 €), à la rue Fond du Morroir à Renlies (356343,49 €), à la rue Herman Leclercq à Leval (118029,45 €), à la rue de Thuin à Strée (174376,13 €) et des travaux d’amélioration à la rue Martin Pré à Thirimont (1192046,63 €).

Au niveau du PIMACI, une seule fiche est prévue avec des travaux d’aménagement des rues Sous les Cloches, Maurice Léotard, Charles Mottoulle, rue de la Déportation et les ruelles Quertain et de la Prison (1098347,25 €). Rappelons que ce ne sont que des propositions. Il faudra voir ce que la Région wallonne va retenir parmi elles.

Concernant, "Cœur de Village", les élus proposent l’aménagement d’espaces de convivialité à Strée (88985 €), à Barbençon (69180 €), à Thirimont (162855 €), à Renlies (101955 €) et, toujours dans le même cadre, la mise en place de mobilier urbain à Leugnies (12825 €) et à Solre-Saint-Géry (12000 €). Reste à voir les projets éligibles.