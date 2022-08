La base militaire de Florennes a un nouveau chef de corps (vidéo)

Différents détachements représentaient les membres du personnel lors de cet accueil solennel.

Une période complexe

Après avoir mis l’accent sur la complexité du travail sur la base ces dernières années, Philippe Goffin a souligné le fait que le personnel, malgré la crise sanitaire, a su rester motivé et souple lorsqu’il a fallu adapter les activités ou porter secours aux victimes des inondations, " pendant et hors des heures de service".

Il a ensuite abordé le futur auquel devra faire face son successeur, avec la guerre en Ukraine " qui nous rappelle l’importance de la défense aérienne, et nous ramène dans une situation telle qu’on l’a connue avant la chute de l’Europe de l’est".

Des outils pour l’avenir

" Le 2 W Tac, tout comme la Force Aérienne, vit une période de profonde transformation qui se matérialise aujourd’hui par les chantiers de construction des complexes MQ-9B et F-35,a expliqué le colonel Goffin dans son dernier discours comme chef de corps. " La plupart des bâtiments de la maintenance datent des années 50. Il était grand temps de se doter d’une infrastructure moderne et de rénover nos pistes et taxiways afin de maintenir l’opérationnalité de la base.Ces perspectives d’avenir sont la pérennité de notre capacité opérationnelle de combat et le développement d’une capacité ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance), capacités toujours prêtes à être mises en œuvre et déployées." Et il conclut: " L’actualité et notre engagement sur le flanc est de l’OTAN soulignent une fois de plus la nécessité d’une aviation de combat et de moyens de reconnaissance aérienne afin de défendre l’intégrité de l’espace aérien national et de celui de l’OTAN et de rester un partenaire crédible, fiable et disposant de moyens pertinents comme ce fut le cas avec le F-16 pendant plusieurs décennies et pour quelques années encore."

Star Wars

Dans le ciel de Florennes, quatre F-16 ont survolé l’esplanade pour saluer le passage de flambeau entre l’ancien – qui quitte Florennes pour devenir chef d’état-major de la composante Air – et le nouveau chef de corps. Et comme un symbole des mois incertains qui s’annoncent sur le territoire européen, les musiciens de la Force aérienne ont conclu la cérémonie en jouant la célèbre bande-son de Star Wars…