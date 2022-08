Hommage aux soldats canadiens ravitaillés à Momignies en 1942

L’Association du devoir de mémoire de Momignies, en collaboration avec la commune de Momignies, a commémoré le 80eanniversaire du passage des 1500 prisonniers de guerre canadiens passés en gare de Momignies le 19 août 1942. " Sous un soleil de plomb, 1500 soldats canadiens, affamés et assoiffés, entassés dans 30 wagons à bestiaux tirés par 3 locomotives font halte en gare de Momignies. Après avoir reçu l’autorisation après de longues négociations avec les officiers allemands, la population vient réconforter les prisonniers en leur donnant de l’eau et de la nourriture avant que le convoi ne reprenne sa route vers les stalags allemands,rappelle le colonel Marc Lafortune, attaché de l’ambassade du Canada en Belgique.En réalisant cet acte de ravitaillement, la population de Momignies a fait preuve d’une grande humanité dont nous nous souviendrons à jamais. Cet humanisme donne du sens au sacrifice à tous ces soldats et civils blessés ou tués durant les deux guerres mondiales afin de rendre ce monde meilleur." C’est en ces termes poignant et empreint d’émotion et devant une assemblée constituée de nombreuses autorités civiles et militaires canadiennes, françaises et belges que le représentant de son Excellence M. Gendron, ambassadeur du Canada, a chaleureusement remercié les autorités communales de Momignies et l’Association du devoir de mémoire de Momignies de pérenniser cet événement d’août 1942, notamment grâce à l’installation d’un wagon inauguré en 2007 et entièrement rénové pour l’occasion cette année par les membres de l’Association et des ouvriers communaux.