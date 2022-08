" C’est la 6efois que nous proposons une balade musicale dans le parc du château, qui est très appréciée par notre fidèle public qui nous soutient chaque année. C’est ainsi que nous avons accueilli, déjà ce vendredi soir 680 convives qui ont profité du repas préparé par le traiteur Paulus et qui ont assisté à la nouveauté de cette année. Le théâtre a cédé sa place à un spectacle international pyrotechnique de grande envergure dans le parc du château", explique l’un des membres du Rotary.

Le samedi après-midi, à peine descendu de la voiture électrique qui amène à la demande les invités vers le premier des groupes musicaux au détour de sa cour et de ses douves, on distingue l’un des tubes des Stones, ce groupe de rock mythique qui vient de terminer sa tournée 60'. C’est un groupe couvinois "The Rock In Stones" qui joue les plus grands morceaux du groupe anglais avec une seule envie: partager leur énergie. Un peu plus loin, Boris Motte, le remarquable candidat à The Voice Belgique en 2014, emmène le groupe El Trio avec les plus célèbres chansons françaises. Le millier de visiteurs en frissonne encore. Dans une autre clairière, le duo ZK2, composé d’Alicia Dor et Stéphane Houllier, interprète le meilleur de la variété française et internationale, sous la forme d’un juke-boxant. Enfin, pour les plus jeunes, Newton Lawrence, atypique et original, propose un moment décalé avec son show sur son mini-piano et joue les mélodies les plus endiablées pour mettre le feu. Il en profite également pour initier les ados aux joies de la composition improvisée.

Cet événement organisé Rotary de Chimay-Couvin sert essentiellement à financer les séjours de jeunes désireux de découvrir une autre culture durant une année entière. Cette année, ce sont deux jeunes qui sont aidés. Et tout prochainement, ce sont 7 candidats qui défendront leur dossier devant les membres du service-club.

Le jeune public n’a pas été oublié avec la présence des groupes Arbracadabra, Monte Cristo, d’un vieux carrousel, du groupe d’escrime Valonia et de diverses animations artistiques.

Il est à noter que le service-club a perdu récemment l’un de ses membres en la personne de Stéphane Vereecke, décédé accidentellement le 16 juin dernier. Les dons reçus ont été reversés à l’Institut Albatros, qui accueille des personnes handicapées adultes.