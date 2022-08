Aides fédérales et régionales soutiennent le CPAS Thuin

Pour se donner un peu de marge, la chasse aux subsides est plus que jamais de mise. Ainsi, la Ville en partenariat avec le CPAS répond à un appel à projets du SPW relatif aux compétences numériques des seniors. On parle ici d’"e-inclusion" pour permettre aux plus de 65 ans, notamment marqués par l’isolement forcé durant la crise covid, d’acquérir les compétences indispensables pour communiquer avec leurs proches mais aussi redevenir autonomes dans une vie quotidienne où de plus en plus de services passent par une connexion numérique. " L’âge n’est pas le seul facteur de fracture numérique, la catégorie sociale joue aussi"commentent Paul Furlan (PS) et Philippe Lannoo (MR).

Toujours dans l’esprit d’une efficience accrue des services, la Ville approuve la dissolution de l’association Chapitre XII. Le service d’urgence sociale de Charleroi Sud-Hainaut ne disparaît pas pour autant mais sera opéré en synergie avec le CPAS de Charleroi. " Cela permet une prise en charge identique hors des heures d’ouverture du CPAS de Thuin, dans les mêmes conditions financières", souligne Marie-Eve Van Laethem.