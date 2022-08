Villers-en-Fagne: la dépression fagnarde et son épaisse forêt

On y observe aucun élément bâti par la main de l’homme. Ce point de vue se situe sur un sommet à la sortie de Villers-en-Fagne, sur la route conduisant à Matagne-la-Grande.

Lorsqu’on quitte ce village, bâti au sommet d’un mamelon situé à l’extrémité d’un "tienne" boisé, et qu’on aperçoit ce magnifique point de vue à la sortie d’un virage, on a immédiatement envie de s’y arrêter un instant pour le contempler.

De cet endroit, on distingue parfaitement cette large zone schisteuse que constitue la dépression de la Fagne. Couverte de bois et veinée de ruisseaux, cette région agro-géographique se caractérise par une terre pauvre, fangeuse en hiver et sèche en été. Elle n’a jamais été propice à l’habitat; hormis justement les villages de Roly, Villers et Sart-en-Fagne qui ont su profiter d’une éminence calcaire pour se développer.

La plupart de ces localités, qui limitent la Fagne au Nord, se sont implantées sur le rebord méridional du massif calcaire de Philippeville.

Coup de cœur de Roba

"Ce point de vue sur la dépression fagnarde avait tapé dans l’œil de Jean Roba, le célèbre dessinateur de bandes dessinées et auteur de la série bien connue, "Boule et Bill". Il a vécu dans la maison située dans le virage et qui surplombe le point de vue",nous apprend Guy Nolf et son épouse Nadine Lenclu, un couple de Bruxellois qui sont, eux aussi, tombés amoureux de Philippeville et de Villers-en-Fagne en particulier.

"Dans l’une de ses BD, le numéro 18 de "Boule et Bill", Roba avait même croqué un paysan de Villers-en-Fagne sur son tracteur",poursuivent nos interlocuteurs. C’est le genre d’anecdotes que Nadine et Guy racontent lorsqu’ils guident des balades estivales pour le compte de l’Office du Tourisme de Philippeville, dont ils sont devenus collaborateurs bénévoles.

Pays des "Aragnes"

Parmi les autres anecdotes que Nadine et Guy se plaisent à raconter aux amateurs de balades estivales dans l’entité de Philippeville, il y a les surnoms que l’on donnait jadis aux habitants des villages."À Villers-en-Fagne, ce sont les "Aragnes". J’ai essayé de comprendre pourquoi et, en cherchant, j’ai découvert que l’on surnommait le roi de France Louis XI, le roi "Aragne" car c’était un abominable tyran et il était très tenace comme les habitants de Villers-en-Fagne. J’en déduis donc que ça pourrait expliquer le surnom qu’on leur attribue. En wallon, le mot "aragne" signifie "araignée"",expliquent Nadine et Guy qui se sentent comme en vacances chaque fois qu’ils viennent passer quelques jours dans leur seconde résidence philippevillaine.