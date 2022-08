Un bourreau (plus vrai que nature) explique comment manipuler les divers instruments de torture lors d’une justice très expéditive. Dans la cour intérieure, les spectateurs assistent à d’autres saynètes pour le plus grand plaisir des enfants.

À l’extérieur, l’atelier des plantes d’Hildegarde de Bingen intéresse le public. Cet endroit présente nombre de plantes et on apprend comment se soigner à l’époque."Hildegarde était une abbesse, une dame très célèbre, musicienne et extrêmement cultivée. Elle a aussi développé des compétences en phytothérapie et diététique. C’est l’occasion de découvrir les vertus des plantes et comment se soigner"explique Dame Micheline Hensens, la propriétaire des lieux.

L’après-midi, des couples renouvellent leurs vœux devant un druide. Au Moyen Âge, la cérémonie de mariage devait être renouvelée annuellement en août. Conséquence? Le divorce n’existait pas!

"Lors d’une cérémonie d’adoubement, les enfants peuvent également devenir de preux chevaliers et comprendre les lois et principes chevaleresques de l’époque médiévale"ajoute-t-elle.

Dans une magnifique salle d’époque, parents et enfants s’adonnent au plaisir de la calligraphie et de l’enluminure avec patience et minutie."Les plus téméraires se lancent dans l’héraldique et se créent leur propre blason. En Belgique, tout le monde a le droit de posséder ses armoiries. On peut d’ailleurs les faire enregistrer auprès de la FWB moyennant une contrepartie financière"termine Dame Micheline.

Tir à l’arc, combat à l’épée, musique et danse, visite dans l’antre de la sorcière, quiz complètent la journée des familles en ce dernier jour de vacances.