Un projet Coeur de village à Boussu-lez-Walcourt

Toujours à Boussu, la Commune va proposer, dans le cadre des subsides Ureba, les travaux d’isolation de l’école communale de Boussu. Enfin, une aliénation d’une parcelle à l’ancienne carrière de Boussu en faveur de Jacqueline Decamp est approuvée.

Du côté des fabriques d’église, Vergnies affiche son compte 2021 avec une délibération corrective se soldant par un boni de 3110,89 €.

Celle d’Erpion, qui vient de renouveler son équipe, présente un compte 2020 avec un excédent de 785,41 €, un compte 2021 avec un excédent de 3445,73 € et le budget 2022 avec une intervention communale de 11101,46 €.

Il sera encore question d’acquisition de parcelles au Chénia et au Cul de cheval, et de l’assemblée générale de l’intercommunale Sports et loisirs du Sud-Hainaut, avec l’approbation du rapport d’activité mais abstention pour le bilan et le compte de résultat 2021.