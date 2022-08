Tarcienne: la rue Try des Marais sera rénovée

"Compte tenu de l’investissement en termes de sécurité que l’on a déjà consenti dans cette rue, il me semble que le choix aurait pu être porté sur une autre voirie",estime Léon Revers."Au Try des Marais, nous aurions pu nous contenter de restaurer les affaissements causés par les ralentisseurs".

Le collège justifie ce choix par le fait qu’il s’agit d’une porte d’entrée dans la localité. Laurent Leclercq évoque la liaison Pry-Rognée qui est en mauvais état. Mais la bourgmestre Christine Poulin lui répond que l’on n’est pas dans la même catégorie de voirie ni dans le même budget.

Plan d’investissement communal

Dans le même ordre d’idée, il était proposé au conseil d’approuver le plan d’investissement communal PIC-PIMACI. Pour ce qui est du Plan d’Investissement Communal, on retrouve la rue de la Station à Walcourt, la nouvelle voirie qui reliera la gare au pont du Jardinet, le mur de soutènement de la ruelle des Tranchées à Thy-le-Château et la rue Notre-Dame dans sa portion comprise entre le pont de Gerlimpont et la route des Barrages.

Dans la partie PIMACI (Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité), on remarque la rue de la Forge à Walcourt, la rue du Faubourg à Berzée et le prolongement du RAVeL de Thy-le-Château jusqu’à la RN978 au pont des Diables.

Pour terminer cette séance, Laurent Leclercq (Oxygène-Toi Autrement) a ajouté un point sur les aides financières en matière de transition énergétique."Dans le contexte de l’augmentation des prix de l’énergie, nous nous sommes mis dans la peau d’un citoyen qui souhaiterait entreprendre des travaux de rénovation ou d’isolation de son habitation", explique-t-il."Nous nous sommes rendu compte qu’il s’agit d’un casse-tête et que c’est compliqué financièrement. Nous proposons que la Ville octroie le complément à la prime énergétique régionale pour effectuer l’audit énergétique obligatoire pour entamer des travaux d’isolation".

Urgence climatique

Par rapport à cette proposition, l’échevin de la Transition énergétique, Nicolas Preyat (MR-EC) fait le point sur le travail de l’agent POLLEC (pour Politique locale Énergie Climat) engagé depuis février."Il a créé un logo, une adresse mail et une rubrique sur le site de la ville", annonce-t-il. " Une communication passera aussi dans "La Passerelle". Il prépare un dossier pour le collège avec les aides que nous pourrions accorder aux citoyens, mais cela n’a pas été budgétisé en 2022. Nous allons y penser pour les prochains budgets."

Comme on pouvait s’y attendre, la réponse ne satisfait pas Laurent Leclercq qui évoque l’urgence économique et climatique.