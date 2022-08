Chimay: 40 ans dans la joie et la bonne humeur à La Boulaie

Beaucoup de sourires ce dimanche à l’occasion des festivités des 40 ans de La Boulaie. Le projet de Daniel Constant a bien évolué durant ces quatre dernières décennies: " Je travaillais à l’IMP de Chimay et les parents se posaient la question de ce qu’allait devenir leur enfant handicapé à leur majorité, c’est-à-dire, 21 ans à l’époque",se souvient Daniel Constant, à l’initiative de la création de ce centre d’accueil.Il m’a fallu me battre, pour ainsi dire, pendant 4 ans pour concrétiser le dossier administratif, tellement certains me mettaient des bâtons dans lesroues.Aujourd’hui, avec le recul, je suis bien entendu heureux de voir que cela fonctionne bien et que la nouvelle directrice, Aurore Galloy, communique les mêmes valeurs et assure la pérennité de ce magnifique outil très utile pour la région. À l’époque et c’est toujours le cas aujourd’hui, je voulais absolument que le centre accueille exclusivement des gens de la région car les besoins sont énormes. Par ailleurs, la fraternité, la convivialité et le respect des résidents ont toujours été mes lignes de conduite que je peux résumer par: aimer, comprendre, respecter et rêver".le moins que l’on puisse dire, c’est que le message distillé durant toute sa carrière professionnelle a été très bien entendu par tout le personnel qui encadre les 46 résidents actuels de La Boulaie, et plus particulièrement par sa directrice actuelle, Aurore Galloy, qui fut d’abord la psychologue du centre d’accueil avant d’en devenir la sous-directrice durant les dernières années de fonction de Daniel Constant, afin qu’elle soit la mieux armée possible pour assurer la relève.