Agroforesterie à Sautin: des arbres exotiques pour ombrager les cultures

Les bénéfices de l’agroforesterie

Plusieurs entreprises dans le monde développent une agroforesterie utilisant les paulownias. L’agroforesterie est un mode d’exploitation agricole très ancien, associant les cultures et les arbres pour une couverture végétale des sols. L’avantage du paulownia est une croissance rapide et donc une exploitation des arbres après une dizaine d’années. Cet arbre peut assurer une couverture des cultures maraîchères, agricoles et aussi un abri pour les animaux d’élevage.

Une espèce reconnue invasive

Comme un certain nombre de plantes exotiques, le paulownia est classé parmi dans les espèces reconnues invasives. Les variétés utilisées pour les projets de Treesition sont produites dans une entreprise située en Allemagne qui garantit une fourniture de plantes stériles. Sous nos contrées, le paulownia rencontre quelques ennemis pouvant annihiler sa croissance: la larve du taupin ou ver fil de fer, l’oïdium, le chancre ou encore la verticiliose, une pycose qui s’attaque au système de circulation de la sève. Les pucerons peuvent également amener un virus qui provoque des déformations de l’arbre. Ayant investi un maraîchage bio, les responsables veulent des moyens naturels de lutte et appâtent par exemple le ver fil fer avec des pommes de terre.

Une entreprise en plein développement

Comme nous l’explique Michaël Francotte, un des cofondateurs de Treesition, l’entreprise a un programme de développement important.

Actuellement, des terrains sont réservés pour des plantations début 2023 à Petigny près de Couvin, Clairac en Gironde, ainsi que Salamanque (frontière portugaise) et Porqueres (Gérone) en Espagne. D’autres sont en prospection en France, Tunisie et Madagascar.

Treesition propose aux agriculteurs et aux particuliers différentes formules d’investissements reprises et expliquées sur le site web de l’entreprise: https ://www.treesition.com/.